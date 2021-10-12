اتحاد الصحفيين العرب يشيد بالانتخابات العراقية

المستقلة/- بارك الاتحاد العام للصحفيين العرب للشعب العراقي ولحكومته “الإنجاز الكبير بإجراء انتخابات نزيهة لمجلس النواب” .

وقال بيان عن اتحاد تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم “لقد أشادت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بنزاهة هذه الانتخابات وإنها تمت فى جو ديمقراطي شهد بذلك كافة المنظمات الدولية” .

وفي الوقت الذي بعث الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تهانيه الحارة الى الحكومة العراقية والشعب العراقي ، تمنى له مزيداً من التقدم والإزدهار .

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