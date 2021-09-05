اتحاد الصحفيين العرب يستغرب الاتهامات الـ”مضللة” ضد بعض الدول العربية

المستقلة/- اعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن استغرابه بشدة ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز ومنظمات غربية اخرى من “اتهامات مضللة” لا أساس لها من الصحة ضد بعض الدول العربية .

وقال بيان أصدره الاتحاد وتلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم “هذه المنظمات تتهم بعض الحكومات العربية بانها قامت بالتجسس على هواتف الصحفيين وكذا السياسيين والمعارضين ورؤساء دول ووزراء أجانب عبر برنامج ببيكاسوس الذي تبيعه الشركة الإسرائيلية  NOS”

وشدد على “ان هذه الاتهامات رغم خطورتها لا أساس لها من الصحة خاصة انها تتجاوز مسألة التجسس على الصحفيين بل تصل الى اتهام الأجهزة المغربية بالتجسس على الملك محمد السادس وعلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون “.

وأشار الى أن الحكومة المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تزويدها بالأدلة التي تثبت صحة ما نشرته ، الاّ ان المنظمة رفضت ذلك ، كما قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بنفس المسعي لدي المنظمة لكنها لم تتلق ايه إجابة .

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب رفضه “بشدة وبكل قوة ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز والمنظمات الإعلامية الغربية الأخرى من اتهامات لا أساس لها من الصحة الامر الذي يتعارض مع رسالة هذه المنظمات المذكورة بالعمل على حماية الحريات الصحفية والصحفيين “.

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