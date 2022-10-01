اتحاد ادباء ميسان ينتخب هيئة إدارية ويجدد لرئيسه حامد عبد الحسين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..جدد اتحاد ادباء ميسان الثقة لرئيسهم الشاعر والناقد حامد عبد الحسين في الانتخابات التي جرت اليوم السبت باشراف لجنة العلاقات الداخلية في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق برئاسة علي شبيب ورد، وعضوية عبد السادة البصري، وعمران الخياط ، وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة لطفي جميل، وعضوية علي الكعبي، وجاسب الموسوي، اضافة الى ممثلين قانونيين من نقابة محامي ميسان رعد الذهبي (نائب رئيس نقابة المحامين) ، ومحمد علاوي.

وابتدأ المؤتمر الذي أقيم في قاعة قصر المؤتمرات بانتخاب الشاعر كاظم غيلان رئيسا للمؤتمر.

وبعد إدلاء الأدباء بأصواتهم، تبين مشاركة ٩٠ عضوا من أصل ١٠٧ أعضاء، يمثّلون الهيأة العامة لاتحاد ميسان.

وتمخضت الانتخابات عن الآتي:

حامد عبد الحسين حميدي/ ٦٦ صوتاً ، فراس طه الصكر/٥٦ صوتاً ، مولود محمد زايد /٤٥ صوتاً، علي كاظم داود/ ٤٤ صوتاً ،حيدر مانع الحجاج /٤٢ صوتاً ، عصام كاظم جري/ ٤٠ صوتاً – احتياطاً أول، علي حبيب الشابي/ ٣٨ صوتاً – احتياطاً ثانياً

تقدم بعد اعلان النتائج الشاعر فراس طه الصكر بطلب تحريري إلى رئيس المؤتمر واللجان المشرفة على الانتخابات بالانسحاب، ليكون بديله الاحتياط الأول الشاعر عصام كاظم جري، ومن ثم قدم الشاعر حيدر مانع الحجاج طلبا تحريريا إلى رئيس المؤتمر واللجان المشرفة على الانتخابات بالانسحاب، ليكون بديله الاحتياط الثاني علي حبيب الشابي، ليعود الشاعر عصام كاظم جري ويقدم طلبا تحريريا إلى رئيس المؤتمر واللجان المشرفة بالانسحاب.

وبعد إجراء الانتخابات الداخلية، اتفقت الهيأة الإدارية بالإجماع على ما يلي:

– حامد عبد الحسين حميدي / أميناً ومسؤول الثقافية

– علي كاظم داود / نائباً للرئيس

– مولود محمد زايد / الإدارية والمالية

– علي حبيب الشابي / الإعلام والعلاقات