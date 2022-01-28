اتحاد أدباء ميسان يحتفي بجميلات البريسم

عبد الحسين بريسم و رحيم زاير

المستقلة/- احتفى اتحاد أدباء ميسان بمجموع الشاعر عبد الحسين بريسم “جميلات الطابق الثاني” في جلسة شتوية احتضنتها قاعة ميشا في مقر الاتحاد بالعمارة.

استعرض البريسم اثناء الجلسة، تجربته الشعرية وما خالطها من همّ ثقافي وحياة باذخة لولادة نصوص أخذت حيزها ضمن المشهد العراقي .

وأشار الى أن التجربة الشعرية لديه كانت تسير ضمن مستويات واقعية فارهة الخيال ، منحته عطاء كبيراً في الكتابة النثرية المعاصرة ، لتنسجم مع التجارب التي جايلها .

وعن الشاعر قال رئيس الاتحاد حامد عبدالحسين حميدي : أن البريسم هو أحد الاسماء الشعرية التي استطاعت أن تؤكد حضورها الفاعل في المشهد الثقافي العراقي والميساني وبما يمتلكه من أدوات لغوية وفنية ناجعة  .

وشهدت الجلسة التي أدارها الشاعر رحيم زاير الغانم  بطريقته الحوارية الماتعة، مداخلات عدة من الحضور النوعي الذي تعرف عن كثب عما يدور في فضاءات النصوص التي قرأها البريسم .

وقبل توقيع الجميلات وتوزيعها على الحضور ، كرّم رئيس الاتحاد المُحتفى به ، بشهادة تقديرية .

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