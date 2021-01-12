ابو رغيف يكشف عن مباحثات لعودة مهرجان بابل الدولي بنسخة رصينة

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المستقلة.. كشف وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار  نوفل ابو رغيف عن وجود مباحثات لإ مهرجان بابل الدولي بنسخة رصينة.

وقال ابو رغيف ,ان وزير الثقافة يواصل جولاته الميدانية في المحافظات لمعالجة ما يتعلق بواقع السياحة والاثار في العراق باتجاه جعله رافداً اقتصاديا فاعلاً , وهناك تواصل  مستمر مع محافظ بابل وفريقه المتخصص مع الوزارة لحسم عودة مهرجان بابل الدولي.

وعزا غياب وقلة الانشطة والمهرجانات الثقافية والفنية والمشاريع الخاصة بالوزارة الى انعدام الدعم المالي مؤكدا دعم الوزارة اللوجستي والمعنوي للفعاليات والمهرجانات التي تقيمها المنظمات والجهات المدنية.

وأشار أبو غريف الى أن الوزارة اعادت هيكلة نفسها في مدة قياسية من أجل تحقيق حضور افضل بعد استراحة كوفيد والتحولات المعروفة ، مبينا ان المتابعة الحثيثة والمباشرة من وزير الثقافة  انتهت الى انجاز الهيكلة الجديدة للوزارة وإكمال خطتها الاستراتيجية عبر فريق احترافي متخصص.

واكد ان هنالك بنية تحتية ثقافية مهمة في مرافق الوزارة ، تحتاج لدعم المؤسسات المالية لأعادة تأهيلها وان الجهود تتكامل مع كل من يدعم الثقافة العراقية ويعزز مكانتها وحضورها، معربا عن الامل من المعنيين تعزيز ذلك في المستقبل القريب.

ونوه الىأن غياب الميزانيات اللازمة وتغيير الحكومات المتكرر ساهم في تأخير العديد من مشاريع الوزارة وانجازاتها المؤجلة.

وعن المنحة السنوية للمثقفين والفنانين والادباء اوضح ابو رغيف ان الوزارة تواصل جهدها لإعادتها   لتحقيق دعم معنوي بالقدر المتيسر أملاً بإطلاقها العام الحالي.

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