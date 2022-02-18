ابو رغيف يؤكد استعداد وزارة الثقافة  لجعل ملتقى الفن والسلام تقليدا سنويا

المستقلة/- بحث وكيل وزارة الثقافة والسياحة والأثار نوفل ابورغيف، مع فريق إدارة ملتقى(الفن والسلام/كفري) و ممثلي منظمة التعاون الألماني العالمي الاستعدادات النهائية لإقامة الملتقى لدورة مميزة لهذا العام.

قد قدم الوفد الدعوة باسم إدارة الملتقى الى ابورغيف لحضور ورعاية فعاليات الملتقى المزمع اقامته في أروقة معهد الفنون الجميلة بمدينة (كفري)للمدة من 21 ولغاية 23 من شباط الجاري.

من جانبه اكد ابو رغيف ، حرصَ الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتذليل كافة الصعوبات لإنجاح ( ملتقى/كفري) وجعله تقليداً سنوياً ناجحاً والارتقاء به الى فضاءات أرحب، وثمَّنَ زيارة الوفد وحرصه على التواصل مع الوزارة لتحقيق التكامل الثقافي عبر إقامة مثل هذه الملتقيات الابداعية النوعية ..

كما اقترح على أعضاء الوفد أفتتاح مكتبة عامة في مدينة (كفري) تكون نواتُها من إصدارات الوزارة التي تتبناها دور النشر ومؤسساتها المعنية بالكتاب والطباعة والمعارض الدولية ً..