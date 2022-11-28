ابو رغيف: استذكار نازك الملائكة  يمثلُ احتفاءً بالريادة وانعكاس للوعي المتقدم للمرأة العراقية

المستقلة/-اكد الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار إصرار إدارة منتدى نازك الملائكة الثقافي والفني وفريقه الدؤوب على النجاح منذ انطلاقته الاولى بعد التحول الديمقراطي في 2003، ومواصلة مشوارهم بإرادة واعية, يعدُّ تأصيلاً لسياق ثقافي رصين، وتكريساً لدورٍ مهمٍ يؤديه المنتدى في مشهد الثقافة والأدب في العراق.

وقال ابورغيف لدى حضوره الاحتفالية التي اقيمت في الاتحاد العام للادباء والكتاب وفي ذكرى المنتد ى السابعة عشر “اننا نقف اليوم متباهينَ أمام هذا المنجز لنقطف ثمار العمل الدؤوب في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق.

واعرب في الوقت نفسه عن غبطته في التضامن الكامل باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار مع جمهور الاتحاد العام للأدباء والكتاب بهذه المناسبة المميزة, في الذكرى (17)لتأسيس منتدى نازك الملائكة, “لانه يشعنا بالفخر لهذا المنجز الثقافي النقابي الذي فرض بصمته وحضوره بامتياز”.

واشار الى أن تسمية المنتدى باسم الاديبة الكبيرة والشاعرة الرائدة نازك الملائكة إنما يمثلُ احتفاءً بالريادة والتأسيس، ووفاءً لرموز العراق الذين مهروا تاريخ المعرفة والابداع باسمائهم وآثارهم وجهودهم الفكرية والمعرفية والعلمية الزاخرة، وهو انعكاس للوعي المتقدم للمرأة العراقية ودورها المؤثر

وتضمن الاحتفال الذي شهد حضور, السفير الفلسطيني في بغداد د. احمد عقل و نخبة من كبار الأدباء والمثقفين والشعراء ووسائل اعلام , جولة في أروقة الاتحاد بصحبة رئيس الاتحاد, علي الفواز, وأمين عام الاتحاد,عمر السراي، ومديرة المنتدى غرام الربيعي، بحضور رئيس الاتحاد الأسبق الناقد ,فاضل ثامر،و ادار الحفل ,الشاعرتين علياء المالكي و سمرقند الجابري,

بدء الاحتفال بعزف السلام الجمهوري ثم كلمة أمين الشؤون الثقافية في الاتحاد منذر عبد الحر , بعدها توالت الكلمات والقصائد تناولت المحطات الاولى لانطلاق المنتدى ونجاحه واستمراره، مع فعاليات ابداعية في الموسيقى والتشكيل والنحت ومعرض للكتاب ضم اصدارات الاتحاد، وبازار للحرف والصناعات اليدوية، في أجواء كرنفالية مميزة..