ابن الهيثم للعيون : تسجيل (٢٥) اصابة بالاطلاقات البلاستيكية (الصجم)

المستقلة /- اعلن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة ببغداد عن تسجيل (٢٥) اصابة بالعاب الاطفال ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم) خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وذكر بيان لصحة الرصافة : ” ان هذا العدد يعد الاقل نسبيا على صعيد ما سجله المستشفى خلال ايام العيد للاعوام السابقة “، كاشفا عن استقبال اكثر من (٣٥٠) مراجع في شعبة الطوارئ لحالات مختلفة في الصحة العينية خلال عطلة العيد.

واوضح ان مجموع الاصابات المسجلة خلال عيد الفطر كانت اكثر من (٢٥) اصابة جراء العاب الاطلاقات البلاتستيكية ، اغلبها في منطقة العين وتحديدا لدى الاطفال ، البعض منها اصابات خطيرة ادخل على اثرها المصابون صالات العمليات الجراحية “.

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