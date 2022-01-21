ابن أحد القادة السياسيين يتباحث في اسطنبول بشأن صفقة دبابات وطائرات

المستقلة/- كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام ابن أحد القادة السياسيين برفقة وزير سابق ورئيس هيئة حالي بالتباحث في اسطنبول حول صفقة دبابات وطائرات بقيمة 200 مليون دولار لصالح وزارة الدفاع العراقية.

وقالت نصيف:” ان العقد الذي يحاول إبرامه نجل أحد القادة السياسيين والوزير السابق في اسطنبول كان قد تم رفضه في أحد اجتماعات مجلس الوزراء، إلا أن هذين الشخصين يحاولان تمريره بأي شكل من الأشكال ويمارسان شتى الضغوط بهدف إبرامه “.

وتابعت:” إننا مستعدون للحضور أمام هيئة النزاهة والادعاء العام لإعطاء المعلومات وبالأسماء، كما نعتبر هذا البيان بلاغاً رسمياً عند نشره في وسائل الإعلام “.

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