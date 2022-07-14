ابنة شقيق “كاظم الساهر” تتصدر الترند بجمالها الصادم

المستقلة /- تصدرت ندى الساهر، إبنة شقيق الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن خطفت الأنظار بجمالها وإطلالتها بصورة نشرتها برفقة عمها الفنان عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام.

وعلقت ندى على الصور قائلة: “البوست اللي كلكم رح تحبوه”، ثم أرفقتها بتعليق “ملك الأناقة، جننت نص البلد” مع وسم #كاظم_الساهر #العم #القيصر، معبرة عن حماسها وانسجامها مع عمها.

والتقطت هذه الصورة قبل حفل كاظم الساهر في المدينة التركية إسطنبول، الذي أحياه في يومي الـ 11 والـ 12 من شهر تموز/ يوليو الحالي، كما شاركت عدة صور من الحفل، وحازت على إعجاب المتابعين، الذين انبهروا بجمالها وسحر اطلالتها، وتم تداول هذه الصور بشكل موسع عبر صفحات رواد مواقع التواصل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخطف فيها ابنة شقيق الفنان الأنظار بجمالها، حيث كانت قد أثارت الضجة في ظهورها مع القيصر في شهر فبراير الماضي، بسبب ملامحها الأجنبية، حيث أثارت التساؤلات عن هوية والدتها إذا ما كانت عربية أو أجنبية، واعتادت ندى على نشر الصور التي تجمعها بعمها، كان أبرزها الصور التي نشرتها العام الفائت والتي التقطت قبل 22 عاماً.

وعلى صعيد آخر، أعرب النجم العراقي، كاظم الساهر، عن حزنه بسبب المعاناة الرهيبة لبعض شعوب العالم العربي، مؤكدا ان لا أحد يمتلك ضميرا يرضى بالمعاناة التي يعيشها اللبنانيون، وقال في كواليس حفله بإسطنبول التركية، بمناسبة عيد الأضحى: “أتمنى أن يكون الوطن العربي دائما تحت خيمة السلام والمحبة، وأن تعود الحياة من جديد، وأن يعود الأمل”.

وأعرب الفنان العراقي عن سعادته بإحياء حفل في لبنان، وفي مصر بعد غياب.