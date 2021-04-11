ابنة أصالة نصري تثير ضجة.. والسبب “قبلة على يد العريس”

المستقلة /… أثار خبر خطوبة ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب العريس أو الحفلة ولكن بسبب صورة للعروس وهي تقبل يد العريس أحمد في حفل الخطوبة الذي أقيم بمصر.

وتداولت المواقع الصور بشكل كبير، وانتقد كثيرون مبالغة شام الذهبي في التعبير عن فرحتها فيما أيد آخرون ذلك مشيرين أن تقبيل اليد ليس مقتصرا على يد الفتاة فقط.

كما نشرت ابنة النجمة فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، لوالدتها أصالة نصري، وهي تغني في حفل الخطوبة، أغنية “نسم علينا الهواء” للمطربة اللبنانية فيروز.

وكانت شام الذهبي شاركت قبل ذلك، صورا لها مع خطيبها، وكتبت “أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام”.

يذكر أن شام كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في 2014، لكن انتهت العلاقة بينهما بطلاق رسمي في 2018، لتعلن خطبتها في يوليو الماضي على الطبيب المصري معتز نصير، ويتم الإعلان لاحقا عن فسخ الخطوبة، قبل أن تعلن قبل يومين عن خطوبتها الجديدة مع أحمد.

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