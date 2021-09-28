ابرز مباريات الثلاثاء من منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا
المستقلة /- تستأنف اليوم الثلاثاء منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا بانطلاق الدور الثاني من دور المجموعات.
وفي قمة مباريات الثلاثاء يتواجه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
فيما يلي ابرز مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان :
أياكس أمستردام – هولندا– : –بشكتاش – 7:45 م
شاختار دونيتسك – أوكرانيا– : –انتر ميلان – 7:45 م
باريس سان جيرمان – فرنسا– : — مانشستر سيتي – 10:00م
لايبزيج – ألمانيا– : –كلوب بروج – 10:00م
بوروسيا دورتموند – ألمانيا– : –سبورتينج لشبونة – البرتغال – 10:00م
ميلان – إيطاليا– : –أتلتيكو مدريد – إسبانيا – 10:00م
بورتو – البرتغال– : –ليفربول – إنجلترا – 10:00م
ريال مدريد – إسبانيا– : –شيريف تيراسبول – 10:00م
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