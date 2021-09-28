ابرز مباريات الثلاثاء من منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا

المستقلة /- تستأنف اليوم الثلاثاء منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا بانطلاق الدور الثاني من دور المجموعات.

وفي قمة مباريات الثلاثاء يتواجه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

فيما يلي ابرز مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان :

أياكس أمستردام – هولندا– : –بشكتاش – 7:45 م

شاختار دونيتسك – أوكرانيا– : –انتر ميلان – 7:45 م

باريس سان جيرمان – فرنسا– : — مانشستر سيتي – 10:00م

لايبزيج – ألمانيا– : –كلوب بروج – 10:00م

بوروسيا دورتموند – ألمانيا– : –سبورتينج لشبونة – البرتغال – 10:00م

ميلان – إيطاليا– : –أتلتيكو مدريد – إسبانيا – 10:00م

بورتو – البرتغال– : –ليفربول – إنجلترا – 10:00م

ريال مدريد – إسبانيا– : –شيريف تيراسبول – 10:00م

 

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