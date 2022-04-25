ابتكار طريقة جديدة لعلاج الشخير

المستقلة /-توصل باحثون إلى ابتكار طريقة جديدة لعلاج الشخير، معتمدين على دواء لعلاج صرع الأطفال.

وذكر موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، أن تجربة سريرية أجراها فريق بحثي من جامعة غوتنبرغ بالسويد أظهرت فاعلية مثبطات إنزيم الأنهيدراز الكربوني في علاج مشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم المسبب للشخير.

واستخدم الفريق البحثي دواء «سولثيام» المتوافر في السوق الدوائية كعلاج لحالات صرع عند الأطفال، حيث وجدوا تحسناً ملموساً في حالة مرضى انقطاع التنفس في أثناء النوم، الذين تلقوا الدواء.

وأظهرت النتائج أن العلاج قلل عدد توقفات التنفس وعزز الأوكسجين في أثناء الليلـ إلا أن عدداً قليلاً من المرضى عانوا من الآثار الجانبية مثل الصداع وضيق التنفس التي كانت أكثر شيوعاً لدى أولئك الذين يتلقون أعلى جرعة

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