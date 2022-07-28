ابتسام تسكت تقدم ” مباشرة” باللهجة المغربية

المطربة المغربية ابتسام تسكت

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز مساء أمس الأربعاء أحدث أغنيات النجمة المغربية ابتسام تسكت، أغنية “مباشرة” حصرياً عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج عماد ازويات، وطرح الكليب موضوع الخيانة والغدر من الشريك.

وجاءت أغنية “مباشرة” بقالب غنائي رومنسي باللهجة المغربية، وتناولت الأغنية موضوع الخيانة بصورة جديدة ومختلفة من ناحية شرح الحالة واستخدام المفردات المغربية البسيطة.

أغنية “مباشرة” من كلمات والحان رحال الوزاني، وتوزيع عبدالصمد عكيف.

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