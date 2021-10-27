ائتلاف دولة القانون يرفع شعار للدورة البرلمانية الجديدة.. العراق اولا ولا مصلحة فوقه

المستقلة /- قال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات البرلمانية ان شعار الدورة البرلمانية الجديدة هو ” العراق اولا ” ولا مصلحة فوقه او بعده ولا مجال للمزايدات الخداعة .

واوضح محمد الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : الدورة البرلمانية الجديدة لم ولن تكون جسرا لمرور الفاشلين والفاسدين والمتخندقين في خانة المصالح الحزبية والفئوية والكتلوية والذين عاثوا في الارض فسادا دون اي رقيب او حسيب او رادع، الامر الذي اوغل آفات الفساد في جسد الدولة ومؤسساتها بشكل فاضح وعلني “.

واكد ان : من واجب البرلمان بدورته الجديدة ان يعمد على تشكيل حكومة وطنية قوية ونزيهة ومهنية قادرة على اداء مهامها دون تدخل الاحزاب المتنفذة لاعادة هيبة الدولة وثروات البلد التي تسرق بشكل علني امام الشعب الذي هو احوج ما يكون اليوم لاخذ حقوقه المشروعة في التعيبن والتعليم والصحة والخدمات الاساسية بعد سنوات عجاف عاشها العراق بين مطرقة الفوضى وسندان الفساد المستشري”.

وبين الصيهود ان : العراق يجب ان يكون للعراقيين وحدهم وليس للسراق والفاسدين والفاشلين بالتالي اليوم المسؤولية تقع على عاتق البرلمان الجديد الذي يجب ان يخرج عن سطوة المتنفذين الذين دمروا البلد “.