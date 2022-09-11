ائتلاف دولة القانون يحمل الاكراد مسؤولية تعطيل العملية السياسية

المستقلة/- اكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي، الأحد، ان عجلة البلد والعملية السياسية قد تعطلت بسبب عدم حسم الاكراد للمرشح الرئاسي، لافتا الى ان هناك ضغط متواصل لالزام رئيس البرلمان بعقد جلسة لاختيار مرشح من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقال الازيرجاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحزب الديمقراطي وبحجة الخلاف مع الاتحاد الوطني حول منصب رئيس الجمهورية فقد عمل على تعطيل سير العملية السياسية، حيث يجب ان تعقد جلسة البرلمان لاختيار المرشح للمنصب الرئاسي”.

وأضاف ان “البلد لايمكن ان يستمر بوضعه الحالي والاكراد ينبغي عليهم حل مشكلة اختيار رئيس الجمهورية وعدم تعطيلهم العملية السياسية من خلال إيجاد الحلول بين الطرفين للمضي بالاستحقاقات الدستورية”.

وبين الازيرجاوي، ان “الضغط سيكون حاضرا في الأيام المقبلة على رئيس البرلمان من اجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من ان بعض الأطراف لم تحسم موقفها بشأن هذه الجلسة ومن بينهم المستقلين وعزم والسيادة والمكون الكردي، حيث ستكون هناك مفاوضات جديدة لحسم الأمور”.

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