ائتلاف دولة القانون : الاطار التنسيقي يقف ضد تجديد الولاية للرئاسات

المستقلة /- رفضت اطراف سياسية تجديد الولاية لحكومة الكاظمي، منتقدة في الوقت ذاته أداء الحكومة على مختلف المستويات وخصوصا الاقتصادي بعد جملة قرارات اتخذتها خلال فترة وجودها في السلطة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي يقف ضد تجديد الولاية للرئاسات وخصوصا مايتعلق بحكومة الكاظمي، لافتا الى ان الخروق الأمنية التي تحصل بين الحين والأخر لم تواجه بردة فعل قوية من قبل الحكومة، سوى بعض الصور الفيسبوكية”.

من جانب اخر، اكدت عضو ائتلاف النصر راقية عبد الجبار، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قوى الاطار التنسيقي ثبتت الكثير من الملاحظات السلبية على أداء حكومة الكاظمي، وتقف ضد تجديد الولاية لها”.

من جهة أخرى، شدد السياسي الكردي المستقل صابر إسماعيل، خلال حديثه و تابعته المستقلة، على ضرورة عدم التجديد للرئاسات الثلاث، لافتا الى ان “المسؤولية الأخلاقية تحتم عدم اعادتها للسلطة من جديد خصوصا بعد الازمات التي عاشها العراق خلال فترة حكم تلك الرئاسات”.

وعلى صعيد الاقتصاد، فقد انتقد النائب المستقل باسم خشان، خلال حديثه و تابعته المستقلة، أداء حكومة الكاظمي في مختلف المجالات والاقتصادي على وجه الخصوص، موضحا ان “الحكومة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات إلى الشعب العراقي واحدها الكهرباء، حيث ان ضعف التخطيط الحكومي وعدم الإلمام بالمواضيع الاقتصادية تسبب بتدمير اغلب الملفات وأخرها الكهرباء”.