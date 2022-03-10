ائتلاف الوطنية يدعو الى اجراء انتخابات مبكرة جديدة

المستقلة/- دعا ائتلاف الوطنية الى اجراء انتخابات مبكرة جديدة في غضون ستة اشهر للخروج من حالة الانغلاق السياسي الذي يشهده العراق.

وقال بيان عن الائتلاف تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم “لطالما حذرنا من تداعيات الانتخابات وما آلت له نتائجها والوضع السياسي غير المستقر”.

وأضاف “لقد بدا واضحاً التجاوز على الدستور الذي اعتادوا ان يتشبثوا به بأعتبارهِ الوثيقة الحقيقية للعراق، حيث لم تكن نتائج الانتخابات معبرة عن ارادة ابناء شعبنا الكريم بالاضافة الى عزوف غالبية ابناء الشعب العراقي فضلاً على ذلك منع ابناء الشعب العراقي من المهاجرين والمقيمين خارج العراق من الادلاء بأصواتهم”.

وأشار الى “توسيع الدوائر الانتخابية والخلل الذي اصاب العديد من الاجهزة البايومترية”، معتبرا أن النتائج لم تكن “مرضية أو مقنعة بالحد الأدنى”.

وذكر البيان أن هذه الاسباب هي ما دعت الى “مقاطعة الانتخابات”.

وتابع البيان “إن حالة الانقسام السياسي والاوضاع المضطربة الآن تدعونا الى تحمل المسؤولية الكبيرة لمعالجة ما يمكن معالجته من خلال طرح مقترح إنتخابات مبكرة خلال ستة اشهر يجري تهيئة ظروفها وقوانينها بشكل مختلف عن سابقاتها “، محذرا بأنه خلاف ذلك “لن نصل الى حالة الاستقرار ولن يتم تحقيق طموحات ابناء شعبنا العراقي”.