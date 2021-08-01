ائتلاف العمق الوطني يحذر من مغبة تأجيل الانتخابات ويدعو الى اقامتها بوقتها المحدد

المستقلة/- اكد عضو ائتلاف العمق الوطني محمد قاسم عطية البزوني اهمية اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد ، مشيرا الى ان “دعوات الانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات قراراتٌ سياسية تخص الكتل المنسحبة فقط”.

وقال البزوني ان القانون لايجيز لأي قائمة الانسحاب النهائي من الانتخابات بعد المصادقة على اسماء المرشحين وبالتالي يُسمح للكتل والاشخاص المنسحبين من الانتخابات المشاركة فيها فيما لو قرروا العدول عن قرار الانسحاب”.

وأضاف ان “انسحاب بعض الكتل السياسية وعدم مشاركتها في الانتخابات هي قراراتٌ محترمة ، لكنها لاتعني الغاء او تأجيل الانتخابات” منوها الى ان “الغالبية العظمى من الكتل السياسية اضافة الى ان راي الشارع العراقي وحتى المرجعيات الدينية مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد” .

ولفت البزوني الى ان “بعض الجهات قد تستغل هذه الانسحابات من اجل الترويج لتأجيل او الغاء الانتخابات المزمع اقامتها في شهر تشرين الاول المقبل من اجل اطالة عمر الحكومة الحالية والاستفادة منها سياسيا وحتى اقتصاديا” .

واشار البزوني الى ان “الانتخابات وعلى الرغم من ملاحظاتنا على بعض تفاصيلها الا انها تعتبر المسلك الوحيد للعبور الى بر الامان وهي الامل المتبقي لإنشاء دولة مؤسسات قائمة على اسس ديمقراطية”.