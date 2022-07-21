إيموراجي تطلق أضخم جولة كوميدية في المغرب

المستقلة/- تطلق فرقة إيموراجي الكوميدية التي يترأسها الفنان طاليس، عرضها الجديد في إطار جولة صيفية كبرى ستقوم بها المجموعة في ثمانية مدن مغربية.

وتنطلق جولة إيموراجي من مدينة الدار البيضاء يوم 22 تموز/يوليوز، لتمر بعد ذلك إلى المركز الثقافي أحمد بوكماخ بمدينة طنجة يوم 28 تموز/يوليوز. ثم سينما إسبانيا بمدينة تطوان يوم 29 من نفس الشهر، ثم المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في الخامس من شهر آب/غشت، كما ستنتقل فرقة إيموراجي إلى مدينة السعيدية لتقديم عرضها الجديد أيام 11، 12 و13 من شهر آب/غشت، ومدينة الحسيمة يوم 16 من نفس الشهر ومدينة أكادير يوم 20 آب/غشت، مع إمكانية إضافة عروض أخرى في عدد من المدن والمناطق المغربية.

وتعد هذه الجولة الكوميدية هي الأكبر في المغرب، من حيث الموارد الفنية والتقنية المستخدمة في العروض من ديكور وتقنيات وكذلك نوعية الفنانين المشاركين والضيوف. من جهة أخرى يتوقع أن يحضر هذه الجولة آلاف المواطنين خصوصاً مغاربة المهجر، الذين طالبو في عدة مناسبات بتنظيم جولة خاصة بهم لفرقة إيموراجي، التي عهد لها بتنظيم عروض متميزة تعتمد على تقديم نوع مبتكر من الفرجة والضحك، حيث من المنتظر أن تعرف الجولة الصيفية حضور ضيوف مميزين في مختلف المجالات، والذين سوف يشاركون خشبة المسرح رفقة نجوم الفرقة.

وسيلتقي مغاربة العالم بفرقة إيموراجي بعد غياب الفرقة عن تنظيم جولات خارج المغرب منذ سنة 2018 حين نظمت إيموراجي جولة “كلادياتور” إلى جانب مجموعة الفناير الغنائية.

وتضم فرقة إيموراجي نخبة الفنانين الكوميديين الشباب، على رأسهم قائد المجموعة طاليس وأبرزهم رشيد رفيق، الثنائي سعيد ووديع، والثنائي إدريس ومهدي، والفنانة فدوى طالب، بالإضافة إلى أيوب إدري، ياسين غلفان، إبراهيم قباج وعدنان أزعر وخريجي برنامج ”ستاند اب” عبد المنعم السفوري وأحمد اليوناني.

وعرفت آخر جولة نظمتها المجموعة خلال شهر رمضان، والتي قدمت خلالها العرض الجديد الذي يحمل عنوان “لوزين ديال الضحك”، عرفت نجاحاً باهراً في جميع المدن التي زارتها قافلة إيموراجي، حيث تم تنظيم جميع العروض بشبابيك تذاكر مغلقة.

وفي نفس السياق شهد افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان مراكش للضحك، تنظيم عرض استثنائي للفرقة بعنوان “إيموراجي طنازة”، والذي عرف حضور أزيد من ثلاثة آلاف متفرج إلى مسرح قصر البديع بمراكش، حيث اختار النجم جمال الدبوز افتتاح هذه الدورة من أكبر مهرجان للضحك في العالم بعرض لفرقة إيموراجي ما يعكس وزن المجموعة في الساحة الفنية الوطنية.

يذكر أن فرقة إيموراجي سبق لها ونظمت أزيد من 130 عرض حضرها أزيد من 150 ألف متفرج في 20 مدينة مغربية، وستة بلدان أجنبية، وتم خلالها تقديم أكثر من 85 سكيتش، وحققت إعلاناتها 55 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.