إيما ستون تستقبل مولودها الأول من زوجها ديف مكاري

المستقلة/- منى شعلان/ استقبلت النجمة الأمريكية إيما ستون ، البالغة من العمر 32 عاما، طفلها الأول من زوجها النجم ديف مكارى، حيث أنجبت يوم السبت الماضي في لوس أنجلوس، لكن لم يتم الإعلان عن الخبر السعيد إلا اليوم.

ولم يكشف الزوجان حتى الآن عن اسم أو جنس مولودهما الأول، لكنهما بلا شك مسروران، وفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

و التقت النجمة الشهيرة ستون بالمنتج ديف عندما حلت ضيفة فى برنامج هناك وذلك بشهر ديسمبر 2016، وعلى الرغم من إبقاء علاقتهما الرومانسية فى سرية تامة حتى عام 2019، كشف أحد المصادر عن التفاصيل الخاصة بهذه الزيجة، حيث قال: “تقدم ديف للزواج من النجمة الشهيرة فى المكتب الذى التقيا فيه معا لأول مرة فى مقر أستوديوهات “NBC”، حيث لم يكن أحد هناك وبكل المقاييس كان الأمر رومانسى للغاية.

وانتشرت شائعات في مايو الماضي لأول مرة عن أن إيما تزوجت سراً من مكاري عندما ارتدت خاتم زفاف خلال ظهورها على موقع يوتيوب مع ريس ويذرسبون، لكنها أشارت – آنذاك – إلى أنها أصبحت امرأة متزوجة، ثم تم تأكيد زواجهما في سبتمبر، بعد أسبوعين من رصدهم في نزهة في لوس أنجلوس.

وبحسب ما ورد كان من المفترض أن يقام حفل زفافهما فى منتصف مارس، لكنهما اضطرا إلى إلغائه بسبب جائحة الفيروس التاجى.

وكانت قد كشفت ديزنى عن التريللر الرسمى لفيلم Cruella، والذى يقوم ببطولته الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن ، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في 28 مايو 2021.