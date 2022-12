إيلون ماسك ينشر استطلاعا للرأي للعفو عن أسانج وسنودن

المستقلة /- نشر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استطلاعا للرأي على حسابه في تويتر حول ما إذا كان يجب العفو عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وضابط المخابرات الأمريكي السابق إدوارد سنودن.

وكتب ماسك في تغريدة عبر “تويتر”، “أنا لا أعبر عن رأي، لكنني وعدت بإجراء هذا الاستطلاع. هل ينبغي العفو عن أسانج وسنودن؟.. يمكن الإجابة على السؤال بنعم أو لا”.

I am not expressing an opinion, but did promise to conduct this poll.

Should Assange and Snowden be pardoned?

— Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022