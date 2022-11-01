إيلون ماسك يقوم بحل مجلس إدارة شركة تويتر لصبح المدير الوحيد لها

المستقلة /- قام إيلون ماسك بحل مجلس إدارة شركة “تويتر” بعد استحواذه عليها في 27 أكتوبر، وأصبح المدير الوحيد لها.

وتشير وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن أعضاء الإدارة السابقة أخلوا مناصبهم بعد إتمام صفقة شراء ماسك للشركة.

واحتفظ أحد مؤسسي “تويتر” جيك دورسي بحصته البالغة نحو 2.4% من أسهم الشركة. وهو يمتلك حاليا نحو 18 مليون سهم، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن إيلون ماسك أقال عددا من أفراد إدارة “تويتر” بعد إتمام صفقة الاستحواذ، بمن فيهم المدير التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال.

ولم تصدر أي معلومات رسمية بعد بشأن من بقى في مجلس الإدارة.

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