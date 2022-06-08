إيلون ماسك يتهم تويتر بارتكاب خرق مادي للاتفاق ويهدد بانهاء الصفقة

المستقلة/- اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شركة تويتر، بارتكاب ”خرق مادي“ لاتفاقه البالغ 44 مليار دولار (35 مليار جنيه إسترليني) لشراء الشركة وهدد بإنهاء الصفقة، في أوضح مؤشر حتى الآن على أن أغنى رجل في العالم يستعد للابتعاد عن الصفقة بشكل نهائي.

وبحسب ”الغارديان“ كتب محامو ماسك إلى تويتر متهمين إياها برفض تقديم معلومات كافية حول عدد المستخدمين المزيفين في الخدمة، في إطار نزاع محتدم حول عدد الحسابات المزيفة والمزعجة التي تنتشر على المنصة.

وفي رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين في تويتر، قال محامون يمثلون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه يعتقد أن الشركة ”تقاوم بنشاط وتحبط“ حقوقه في الوصول إلى البيانات والمعلومات من الشركة بموجب الاتفاقية.

وقالت الرسالة إن تويتر فشلت في تقديم المعلومات التي طلبها ماسك منذ 9 مايو، مضيفة أن الرد الرسمي من منصة التواصل الاجتماعي في 1 يونيو لم يكن كافياً.

وجاء في الخطاب من شركة المحاماة الأمريكية ”Skadden و Arps و Slate و Meagher & Flom“: ”أحدث عرض من تويتر لتقديم تفاصيل إضافية بشأن منهجيات الاختبار الخاصة بالشركة، سواء من خلال مواد مكتوبة أو تفسيرات شفهية، هو بمثابة رفض لطلبات بيانات السيد ماسك“.

ويجادل فريق ماسك القانوني بأن الإخفاق في تقديم معلومات حول الحسابات المزيفة ينتهك عهدًا في الاتفاقية، وهو الوعد بالتصرف بطريقة معينة أثناء عملية البيع، مما سيسمح له بالابتعاد عن الصفقة.

وقال إن أساليب تويتر لاختبار الحسابات المزيفة كانت ”متساهلة“ وإن ماسك يحتاج إلى بيانات من الشركة لإجراء تحليله الخاص، وكذلك لمساعدته في تأمين تمويل الصفقة.

وأضاف أن رفض الشركة التعاون يشير إلى القلق مما قد يكشفه تحليل ماسك.

واختتمت الرسالة بتحذير من أن ماسك احتفظ بجميع حقوقه بموجب الاتفاقية، ومن ذلك حقه في الابتعاد عن الصفقة و ”إنهاؤها“.

وجاء في الرسالة: ”هذا انتهاك مادي واضح لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج. ويحتفظ السيد ماسك بجميع الحقوق الناتجة عن ذلك، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج“.