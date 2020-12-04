إيقاف قيادي في الحشد الشعبي بعد إهانته ضابط في الجيش العراقي

إيقاف قيادي في الحشد الشعبي بعد إهانته ضابط في الجيش العراقي

المستقلة .. وجه قائد عمليات قاطع شرق الانبار حشــد شعـبـي طاهر الخاقاني بايقاف عمل مدير ادارة قاطع شرق الانبار في الحشد علي جواد المظفر الملقب (حجي ابو زيد) واحالته الى لجنة تحقيقية على خلفية توجيه اهانه الى احد ضباط الجيش العراقي.

وقال الخاقاني “اننا لن نسمح باي حال من الأحوال الاعتداء على قواتنا الامنية من منتسبي الدفاع والداخلية”.

وكان تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قد اظهر المظفر وهو يهاجم قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، ويوجه تهديدا صريحا له، على خلفية ما ذكره بأنه توجيه من الغنام برفع الصور واللوحات الأخرى من السيطرات في قاطع العمليات.

وشهدت موقع تويتر اثر ذلك هجوما عنيفا مما يعرف بـ”الجيوش الالكترونية” على الغنام وأهالي الانبار ووصفهم بنعوت والفاظ طائفية وغير أخلاقية.