إيقاف عرض مسلسل”ضحايا حلال” فى السعودية.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ خلق المسلسل السعودي“ضحايا حلال”، حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المطالبة بإيقاف عرضه ، بسبب جرأة مشاهده واحتوائه على ايحاءات جنسية صريحة ، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للمجتمع السعودي.

لذلك أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، صباح اليوم الإربعاء إيقاف عرض مسلسل ضحايا حلال، وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الهيئة العامة للإعلام فى بيانها : “اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل “ضحايا حلال” الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد المشفر”، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية”.

وأضافت: “وقد تواصلت الهيئة مع منتج المسلسل ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.. كما قررت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها”.

ويسلط ”ضحايا حلال“ الضوء على قضايا اجتماعية، حيث تدور أحداثه حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذا سوى طريق أم نورا، التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار، الذي تديره وفقا لشروطها، وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.