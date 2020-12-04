إيقاف الفنانة العراقية إسراء العبيدي عن العمل بسبب هذا الفيديو

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة العراقية إسراء العبيدي ، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية، بعد ما نشرت مقطع فيديو لها ، تهاجم من خلاله مواطنتها الفنانة ميلاد سري ، بألفاظ نابية.

ومن جانبها أصدرت نقابة الفنانين العراقية، قراراً بمنع الفاشينيستا والفنانة إسراء العبيدي من الظهور إعلاميا ومزاولة عملها الفني لمدة ستة أشهر ، نتيجة تجاوزها بألفاظ نابية تجاه مواطنتها النجمة ميلاد سري.

وأوصت النقابة كافة القنوات الفضائية والشركات الفنية والمنظمات ومن يمارس العمل الفني مسؤولية خرق قرارها. مشددة على أنها ”ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى خرقه أو التحايل أو الالتفاف عليه مع العرض أن المذكورة في أعلاه ليست عضوةفي هذه النقابة“.

وقالت النقابة في بيان لها ، إنه “استنادا من احكام المادة الثالثة/1، من قانون نقابة الفنانين المرقم 129 لعام 1969، قرر مجلس النقابة بمنع اسراء جاسم راضي المفرجي، المعروفة باسم اسراء العبيدي من مزاولة المهنة الفنية لمدة 6 أشهر لتجاوزها السافر على الفنانين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة وبالفاظ نابية تفتقر لابسط مقومات الاخلاق والتقاليد والاعراف المحترمة”.

وإسراء العبيدي هي عارضه أزياء عراقية وممثلة ولدت عام 1991 في بغداد وشاركت في مسابقة ملكة جمال العراق لعام 2015 وبعدها اتجهت نحو الأزياء، فشاركت في الكثير من المحافل، متخرجة من دار الفنون والأزياء، دخلت المجال الفني عام 2019 ، كما شاركت في العديد من المسلسلات، وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية.