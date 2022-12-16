إيفانا نول .. أكثر نساء تامونديال إثارة للجدل

المستقلة/- لا زالت أخبار كأس العالم وأحداثه تتصدر الترند وتهز مواقع التواصل الإجتماعي، ففي هذا الحدث الضخم الذي أوشك على الإنتهاء، لففتنا العديد زوجات لاعبي كرة القدم اللواتي يُعتبر الأكثر أناقة وجاذبية، ولكن الاضواء بأكملها سُلطت على ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء المعروفة، إيفانا نول التي كانت حديث السوشال ميديا من اليوم الأول للمونديال!

من هي إيفانا نول؟

إيفانا هي عارضة أزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة لعام 2018 وهي ولدت في ألمانيا في ايلول/ سبتمر من أب وأم كرواتيين، وفي 2013، بدأ إسمها يلمع وهذا لأنها بدأت تعمل تعمل كراقصة شرقية وغربية لتصل بعد 3 سنوات الى التصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال كرواتيا، وفي عام 2018 حصدت لقب ملكة جمال كرواتيا.

ايفانا اليوم في إنفلونسر تستعرض نمط حياتها على إنستغرام حيث زاد عدد متابعيها بعد زيارتها لقطر بنسبة تساوي عدد متابعيها في 3 سنوات واقتربت من مليون متابع بسبب الشهرة الواسعة التي اكتسبتها بعد حضور مباريات كرواتيا.

وضعت في مرمى النقد بسبب ملابسها الفاضحة!

ومنذ بداية بطولة كأس العالم يتصّدر إسم ايفانا نول منصّات التواصل الاجتماعي خصوصًا وأنها ترتدي ملابس جريئة جدًا وفاضحة بحسب ما وصفها العديد والتي تحمل علم بلادها رغم أن قطر لا تسمح بهذا النوع من الملابس على أراضيها.

. ففي أحد تصريحاتها، تحدثت عن أنها سمعت عن قيود على ارتداء الملابس في مونديال قطر، لكنها أوضحت: “عندما وصلت، فوجئت بأنهم لم يتسببوا في أي مشاكل تتعلق بالملابس، فهم يسمحون لك بارتداء كل ما تريد، باستثناء المباني الحكومية، وفي النهاية لا مشكلة في ذلك”.