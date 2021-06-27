إيطاليا تقدم 2,4 مليون دولار للمساهمة بإعادة الاستقرار إلى العراق

المستقلة/- دعمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ممثلة بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ إضافي مقداره 2 مليون يورو (2.4 مليون دولار أمريكي) لمساعدة المجتمعات المتضررة من تنظيم داعش في العراق.

وستستخدم هذه المساهمة الإيطالية في مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ينفذ مبادرات مسار سريع في المناطق المحررة من التنظيم. وكانت إيطاليا قد قدمت بسخاء أكثر من 18 مليون دولار منذ بدء المشروع في عام 2015 بهدف إعادة النازحين العراقيين إلى ديارهم.

وقالت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: “نقدر عالياً هذا الدعم المقدم من إيطاليا في الوقت المناسب. بفضل شركائنا يمكن لمشروع إعادة الاستقرار إلى العراق أن يستمر بعمله في تحسين ظروف المناطق المحررة ومساعدة الذين ما زالوا يعانون من النزوح في العودة إلى مواطنهم بأمان وكرامة”.

وتضيف: “وبهذه المساهمة المهمة، تؤكد إيطاليا مرة أخرى التزامها بدعم عودة النازحين إلى مجتمعاتهم لإعادة بناء حياتهم”.

وأثنى برونو باسكينو، سفير إيطاليا في بغداد، على مساهمة الحكومة الإيطالية الإضافية باعتبارها خطوة ملموسة أخرى نحو عراق أكثر استقراراً وأمناً وأماناً.

وقال ميشيل مورانا، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في عمان: “تتماشى هذه المبادرة مع أولويات التعاون الإيطالي فيما يتعلق بتحسين المساواة بين الجنسين والمساهمة في منع النزاعات وتخفيف حدتها. وتدعم الحكومة الإيطالية بشكل كامل كل ما يخص إعادة الاستقرار إلى العراق بالمساهمة في إيجاد ظروف أفضل من أجل عودة مستدامة وكريمة للنازحين إلى موطنهم، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، وضمان سلامتهم وأمنهم بشكل فعال”.

وقد أكمل مشروع إعادة الاستقرار، بدعم من 27 شريكاً إضافة الى الحكومة العراقية، 2,831 مشروعاً في المناطق المحررة استفاد منها أكثر من 13 مليون عراقي من خلال تحسين الخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية. وساعد 4.8 ملايين نازح على العودة إلى ديارهم.