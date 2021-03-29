إيرباص تغطي السباق الأول من موسم منافسات الفورمولا 1 في البحرين بشبكة تيترا

المستقلة/- كشفت إيرباص عن تطبيق تقنيات الاتصالات الآمنة التي توفرها في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي أُقيم مؤخراً في مضمار الصخير بالبحرين، حيث استخدمت اللجنة المنظمة للسباق البنية التحتية الموسعة لشبكة تيترا في مملكة البحرين ضمن حلبة البحرين الدولية، وعلى طول مسار السباق الدولي الذي يبلغ 5,412 كيلومتر، لضمان سلاسة التعاون والتنظيم بين الفرق خلال السباق.

كما قدمت إيرباص أنواعاً مختلفةً من أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تعمل بنظام الاتصال الرقمي الموثوق “تيترا” ، بما فيها تي إتش آر 880 آي (THR880i) وتي إم آر 880 آي (TMR880i)، فضلاً عن تعزيز قدرات الشبكة التي تغطي موقع السباق. وتُستخدم عادةً هذه الحلول في المجالات التي تتسم بأهمية بالغة من الناحية الأمنية، مثل الوضع الأمني العام للفعالية وعمليات مراقبة السباق، حيث تلعب الاتصالات فيها دوراً بارزاً لضمان سلامة الجمهور والمتنافسين وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سليم بوري، نائب الرئيس والرئيس الإقليمي لسكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “تستقطب الفعاليات الضخمة، بما فيها سباقات الفورمولا 1، اهتماماً كبيراً من مختلف أنحاء العالم نحو شبه الجزيرة العربية؛ لذا كان من الضروري استخدام نظام الاتصال اللاسلكي تيترا الموثوق والمرن من شركة إيرباص لضمان سلامة فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 وحسن تنظيمه. ويشرفنا أن نزود اللجنة المنظمة بأحدث تقنياتنا وابتكاراتنا لتعزيز نجاح هذا السباق في كل عام”.

وعملت شركة إيرباص الرائدة على توفير أحدث تقنياتها لسباقات الفورمولا 1 التي يتم تنظيمها في مملكة البحرين منذ عام 2005؛ وتجدر الإشارة إلى أن سباق هذا العام تم من دون حضور الجماهير التزاماً بالمبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة أزمة كوفيد-19.