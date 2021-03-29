إيرباص تغطي السباق الأول من موسم منافسات الفورمولا 1 في البحرين بشبكة تيترا

المستقلة/- كشفت إيرباص عن تطبيق تقنيات الاتصالات الآمنة التي توفرها في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي أُقيم مؤخراً في مضمار الصخير بالبحرين، حيث استخدمت اللجنة المنظمة للسباق البنية التحتية الموسعة لشبكة تيترا في مملكة البحرين ضمن حلبة البحرين الدولية، وعلى طول مسار السباق الدولي الذي يبلغ 5,412 كيلومتر، لضمان سلاسة التعاون والتنظيم بين الفرق خلال السباق.

كما قدمت إيرباص أنواعاً مختلفةً من أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تعمل بنظام الاتصال الرقمي الموثوق “تيترا” ، بما فيها تي إتش آر 880 آي (THR880i) وتي إم آر 880 آي (TMR880i)، فضلاً عن تعزيز قدرات الشبكة التي تغطي موقع السباق. وتُستخدم عادةً هذه الحلول في المجالات التي تتسم بأهمية بالغة من الناحية الأمنية، مثل الوضع الأمني العام للفعالية وعمليات مراقبة السباق، حيث تلعب الاتصالات فيها دوراً بارزاً لضمان سلامة الجمهور والمتنافسين وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سليم بوري، نائب الرئيس والرئيس الإقليمي لسكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “تستقطب الفعاليات الضخمة، بما فيها سباقات الفورمولا 1، اهتماماً كبيراً من مختلف أنحاء العالم نحو شبه الجزيرة العربية؛ لذا كان من الضروري استخدام نظام الاتصال اللاسلكي تيترا الموثوق والمرن من شركة إيرباص لضمان سلامة فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 وحسن تنظيمه. ويشرفنا أن نزود اللجنة المنظمة بأحدث تقنياتنا وابتكاراتنا لتعزيز نجاح هذا السباق في كل عام”.

 

وعملت شركة إيرباص الرائدة على توفير أحدث تقنياتها لسباقات الفورمولا 1 التي يتم تنظيمها في مملكة البحرين منذ عام 2005؛ وتجدر الإشارة إلى أن سباق هذا العام تم من دون حضور الجماهير التزاماً بالمبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة أزمة كوفيد-19.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استعدادا للمشاركة في بارالمبياد طوكيو ..خمسة منتخبات عراقية تباشر بمعسكرات تدريبية

اخر الاخبار

من بينهم العراق والأردن.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2021

اخر الاخبار

أول مطار في العالم يتيح موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة المبتكرة.. سعودي !‎

اخر الاخبار

إيرباص تغطي السباق الأول من موسم منافسات الفورمولا 1 في البحرين بشبكة تيترا

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بتثبيت موظفي مفوضية الانتخابات العاملين بصيغة عقد

اخبار العراق

عادل سلمان رئيسا لهيئة الاعلام والاتصالات

اخبار العراق

التجارة: لاصحة لخبر توقيع عقد شراء أكياس بقيمة 50 مليون دولار

اخبار العراق

التجارة: لاصحة لخبر توقيع عقد شراء أكياس بقيمة 50 مليون دولار

اخر الاخبار

تقرير للصحة العالمية: انتقال كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية محتملة جدا

اخر الاخبار

هبوط اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية

اخبار العراق

تعرف على تغريدة مقتدى الصدر حول موضوعة الصدق والكذب

الاخبار

التربية العراقية تعلن عن اعادة العمل بـ “تحسين المعدل”

اخر الاخبار

القبض على متهمين بالإرهاب واعتقال متهمين بالتزوير والسرقة في بغداد

اخر الاخبار

فيديو.. على فراش المرض.. فنان يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي

اخر الاخبار

فالح الفياض يصدر بياناً بشأن ذكرى تأسيس هيئة الحشد الشعبي

اخر الاخبار

بغداد : القبض على متهمين اثنين بحيازة المواد المخدرة والسرقة

اخبار السعودية

السعودية تعلن شرط جديد للصلاة في الحرم