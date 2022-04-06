إيران .. هذا الخبز ممنوع في رمضان

المستقلة /- قال عضو المجلس البلدي لمدينة ماكو في شمال غرب إيران، حجت بام، لموقع “رويداد 24” على الإنترنت، إن مخابز مدينة ماكو التي تخبز “الخبز البربري” قد تلقت تعليمات بالتوقف عن ذلك خلال شهر رمضان.

وستغلق مخابز “الخبز البربري” في مدينة ماكو بمحافظة أذربيجان الغربية أبوابها خلال الفترة الصباحية خلال شهر رمضان، بحسب بيان صادر عن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الشأن. والسبب وراء هذا القرار أن “الخبز البربري” يأتي عادة مع وجبة الفطور الصباحية، وقد يذكر الصائمين بالطعام، وبالتالي تقرر إغلاق مخابز البربري أثناء الفترة الصباحية خلال شهر رمضان.

وأكد وردي حسن زاده، رئيس نقابة خبازي مدينة أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية، الخبر، وقال إنه خلال شهر رمضان سيستمر خبز “خبز اللاواش” من الساعة 6 صباحا حتى نهاية الحصة، ولكن “مخابز البربري” تبدأ الخدمة اعتبارا من الساعة 3 مساء حتى نصف ساعة قبل إفطار الصائمين.