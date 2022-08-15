إيران تنفي بشكل قاطع أي علاقة بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

الشاب الذي قام بعملية الطعن

المستقلة/- نفت إيران اليوم، الإثنين، “نفياً قاطعاً” أي علاقة لها بمنفذ الهجوم الذي اعتدى على الكاتب سلمان رشدي، صاحب رواية “آيات شيطانية” الذي أصدر المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني فتوى بحقه عام 1989.

ويعد هذا أول ردّ رسمي من الجانب الإيراني الذي تعرض لانتقادات شرسة منذ الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية الإثنين “لا أحد يملك الحق في اتهام الجمهورية الإسلامية” (بما حصل).

وأضاف كنعاني إن سلمان رشدي، الروائي الذي تعرض للطعن مراراً خلال ظهور علني في ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي، وأنصاره، هم المسؤولون عن الهجوم الذي تعرض له.

وأضاف أن حرية التعبير لا تبرر إساءة رشدي للدين في كتاباته.

وتابع قائلاً إن إيران ليس لديها معلومات أخرى عن مهاجم رشدي باستثناء ما ظهر في وسائل الإعلام.

وكان وكيل أعمال الكاتب البريطاني أكد الأحد أن الأخير “يتماثل للشفاء”، بعد يومين من تعرضه للطعن في بطنه ورقبته على يد شاب أميركي من أصل لبناني خلال مناسبة في الولايات المتحدة.

وقال وكيل أعماله أندرو وايلي في بيان أرسل إلى عدة وسائل إعلامية إن رشدي لم يعد يعتمد على أجهزة التنفس و”بدأ يتماثل للشفاء”، مشيرا إلى أن تعافيه سيستغرق وقتا “طويلا.جروحه خطيرة لكن حالته تتطور في الاتجاه السليم”.

وكانت صحف إيرانية متشددة ومحافظة باركت منذ السبت “للرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير (رشدي)

اقرأ المزيد
اخبار العراق

مدير نفط ميسان يناقش مع  شركة إنتون أويل البترولية تطوير حقول ميسان

اخبار العراق

القبض على عصابة تهريب المشتقات النفطية في ميسان

اخر الاخبار

عمر العبداللات يحيي ليلة إستثنائية في مهرجان صيف عمان

اخبار العراق

القبض على عصابة متهمة بجرائم اغتصاب في ميسان

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو للتحقيق في تعيين محاضرين جدد بتواريخ قديمة

اخر الاخبار

الجامعة الأمريكية في الإمارات تنتج أغنية لطلابها 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إيران تنفي بشكل قاطع أي علاقة بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

اخبار العراق

القبض على عصابة تهريب المشتقات النفطية في ميسان

اخبار العراق

القبض على عصابة متهمة بجرائم اغتصاب في ميسان

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو للتحقيق في تعيين محاضرين جدد بتواريخ قديمة

اخر الاخبار

الجامعة الأمريكية في الإمارات تنتج أغنية لطلابها 

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مستشار يؤكد.. من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة

اخبار العراق

مستشار يؤكد.. من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

اللجنة المالية : عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة

اخبار العراق

تحالف الفتح : مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخر الاخبار

خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

اخبار العراق

بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

اخر الاخبار

تعرف على اهم الأعراض التى تدل على ارتفاع مستوى السكر

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

قناة : المخابرات الأمريكية سجلت زيادة في التهديدات بعد تفتيش منزل ترامب