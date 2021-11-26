إيران تمنح الصناعيين في كربلاء الفيزا المتعددة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن القنصل العام  الايراني في محافظة كربلاء  مجتبى كريمي، مساء الخميس ، الموافقة عن منح الصناعيين في كربلاء الفيزا المتعددة  .

وقال كريمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته غرفة صناعة كربلاء ، إن “هذه الموافقة  تدعم كل ما  يطور صناعتنا الوطنية من خلال تبادل الخبرات ،  وفي كافة المجالات الصناعية ،  فضلا عن أهمية هذه المشاريع في تشغيل الأيدي العاملة العراقية “.

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم الياسين ، بحثنا مع القنصل العام الايراني إقامة مشاريع صناعية مشتركة في مختلف القطاعات الصناعية  بالمحافظة  ، وتشجيع  العاملين بالقطاع الصناعي  الخاص في البلدين “.

وأكد تم ” الاتفاق  على قيام شراكات بين مستثمرين من الطرفين لإنشاء معامل ومصانع بمختلف القطاعات الصناعية المهمة ،  فضلا عن تقديم التسهيلات  للصناعيين بالمحافظة  “.

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