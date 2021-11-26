إيران تمنح الصناعيين في كربلاء الفيزا المتعددة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن القنصل العام الايراني في محافظة كربلاء مجتبى كريمي، مساء الخميس ، الموافقة عن منح الصناعيين في كربلاء الفيزا المتعددة .

وقال كريمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته غرفة صناعة كربلاء ، إن “هذه الموافقة تدعم كل ما يطور صناعتنا الوطنية من خلال تبادل الخبرات ، وفي كافة المجالات الصناعية ، فضلا عن أهمية هذه المشاريع في تشغيل الأيدي العاملة العراقية “.

من جانبه قال رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم الياسين ، بحثنا مع القنصل العام الايراني إقامة مشاريع صناعية مشتركة في مختلف القطاعات الصناعية بالمحافظة ، وتشجيع العاملين بالقطاع الصناعي الخاص في البلدين “.

وأكد تم ” الاتفاق على قيام شراكات بين مستثمرين من الطرفين لإنشاء معامل ومصانع بمختلف القطاعات الصناعية المهمة ، فضلا عن تقديم التسهيلات للصناعيين بالمحافظة “.