إيران تكشف عن ارتفاع عدد المتورطين في اغتيال سليماني الى 48 شخصا

حسين أمير عبد اللهيان
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المستقلة.. أعلن المتحدث باسم لجنة ”إحياء ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني”، الأحد، عن زيادة عدد المتهمين الرئيسين في قضية اغتيال سليماني.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وممثل سليماني سابقا في وزارة الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي: “زاد عدد المتهمين الرئيسين والعملاء للأمريكان في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من 45 إلى 48 شخصا”.

وأضاف عبد اللهيان: ” تم التواصل مع ست دول للتعامل قضائيا مع الجناة والمتورطين في قضية اغتيال سليماني والمهندس”.

ولم يكشف المسؤول الإيراني تفاصيل عن هوية المعتقلين والدول التي ينتمون إليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، بطائرة مسيرة عند خروجهما في موكب من مطار بغداد الدولي.

 

المصدر: إرم نيوز

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