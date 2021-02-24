إيران تشنق جثة امرأة توفيت قبل إعدامها

المستقلة /- أعدمت السلطات الإيرانية جثة امرأة أدينت بقتل زوجها، أصيبت بنوبة قلبية وماتت قبيل تنفيذ حكم الإعدام، وذلك حتى تتمكن والدة الضحية (الزوج) من ممارسة حقها في ركل كرسي الإعدام.

وقتلت زهرة إسماعيلي زوجها، وهو مسؤول استخبارات إيراني، بزعم أنه أساء إليها ولابنتها، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

ووصف محاميها، أوميد مرادي، كيف أجبرت موكلته وهي أم لطفلين، على الانتظار في طابور عند المشنقة خلف 16 رجلا مدانا، وعلى مشاهدتهم وهم يشنقون، مما تسبب لها بنوبة قلبية توفيت على إثرها.

ورغم ذلك، تم حمل جثتها على السقالة وتعليقها في حبل المشنقة حتى تتمكن أم الضحية من ركل كرسي الإعدام من تحت رجليها.

وتم منح هذا “الامتياز”، (حسب ما يقال)، بموجب الشريعة الإسلامية للقصاص، وهو مبدأ يمنح عائلة الضحية الحق في المشاركة في تنفيذ العدالة الجزائية.

وتم شنق زهرة في “سجن رجائي شهر” الشهير في بلدة كرج، على بعد حوالي 20 ميلا غرب طهران. وتأتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرتبة الثانية، بعد الصين، في استخدام عقوبة الإعدام.

ولكن حتى بمعايير إيران، فإن الإعدام الجماعي لـ 17 شخصا في يوم واحد غير شائع. وسجلت الأمم المتحدة 233 حكما بالإعدام في إيران العام الماضي، حتى بداية ديسمبر، بينهم 3 كانوا مراهقين وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.

وتواصل إيران شنق الأشخاص بسبب جرائم غير عنيفة، بما في ذلك تهريب المخدرات.

وفي عام 2014، تم شنق الشابة، ريحانة جباري، في قضية بارزة، بعد إدانتها بقتل مسؤول استخبارات سابق زعمت أنه حاول اغتصابها. وأثار شنق الفتاة البالغة من العمر 26 عاما إدانة دولية واسعة النطاق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. كيف احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها 

اخر الاخبار

فيديو.. رامي إمام يكشف سر بكاء الزعيم في كواليس مسرحية “بودي جارد”

اخبار مصر

مصر توافق على مقترح السودان لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة

اخر الاخبار

الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي 

اخر الاخبار

إيران تشنق جثة امرأة توفيت قبل إعدامها

اخبار مصر

مصر..  إحالة أوراق “سفاح الجيزة” إلى المفتي

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخبار السعودية

القبض على سعوديَّين استدرجا الضحايا بسبب الإعلان عن وظائف

اخبار مصر

بورصة مصر تربح مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

أنفوجرافيك : نسبة استخدام الإنترنت في العالم العربي من إجمالي سكان كل دولة

اخر الاخبار

72% تراجع في صادرات تركيا للسعودية خلال ديسمبر

اخبار العراق

منتخب العراق يستقر على مواجهة الهند وديا

اخر الاخبار

نداء شرارة تتحدث عن تجربتها مع فيروس كورونا

اخر الاخبار

منظمات دولية تطالب الحكومة التركية بالتدخل لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اخر الاخبار

عملية انقاذ امراة تتحول الى مأساة .. كورونا ينتقل عبر زرع الاعضاء

اخر الاخبار

ايران : إذا أراد الأوروبيون العودة الى الاتفاق النووي فعليهم تنفيذ التزاماتهم