إيران تحمل أمريكا مسؤولية توقف محادثات فيينا

المستقلة/- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن إيران ستعود إلى فيينا فقط لإتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى.

وقال زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران “لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة لكن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النووي. يجب إذًا انتظار ردّ واشنطن”.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

واضاف “أمريكا مسؤولة عن توقف هذه المحادثات … الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير”، وتابع “على واشنطن أن تتخذ قرارا سياسيا بشأن إحياء الاتفاق” مضيفا أن طهران “لن تنتظر إلى الأبد” لإحياء الاتفاق.

وأشار زاده إلى إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع منافستها الإقليمية الرئيسية السعودية إذا أبدت الرياض رغبتها في حل القضايا العالقة بين البلدين.

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