إيران: الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات الناتو

المستقلة /- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات حلف شمال الأطلسي الناتو.

وحسب ما كتبه عبد اللهيان عبر حسابه في موقع تويتر، شدد على ضرورة التركيز على حل سلمي للأزمة.

وقال: “ترجع جذور أزمة أوكرانيا، إلى استفزازات الناتو”، لافتا إلى أن بلاده “لا تعتبر اللجوء إلى الحرب حلاً”.

وأوضح الوزير الإيراني أن “إقرار وقف لإطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمر ضروري”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.