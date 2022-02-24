إيران: الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات الناتو

المستقلة /- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات حلف شمال الأطلسي الناتو.

وحسب ما كتبه عبد اللهيان عبر حسابه في موقع تويتر، شدد على ضرورة التركيز على حل سلمي للأزمة.

وقال: “ترجع جذور أزمة أوكرانيا، إلى استفزازات الناتو”، لافتا إلى أن بلاده “لا تعتبر اللجوء إلى الحرب حلاً”.

وأوضح الوزير الإيراني أن “إقرار وقف لإطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمر ضروري”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شيرين بوزن زائد.. وتواجه عاصفة من التنمر

اخر الاخبار

جندي أوكراني يرفع الراية البيضاء – فيديو

اخر الاخبار

لهذه الأسباب أعلن بوتين الحرب

اخر الاخبار

سمير صبري يكشف تلقيه للكيماوي وخضوعه لعملية قلب

اخر الاخبار

أميركا: روسيا تخطط (لقطع رأس) حكومة أوكرانيا

اخر الاخبار

بوتين يجتمع برجال أعمال روس

اخر الاخبار

ما هي الأحكام العرفية التي فرضتها اوكرانيا ؟

اخر الاخبار

ما هي الأحكام العرفية التي فرضتها اوكرانيا ؟

اخبار العراق

مستشار الأمن الوطني: دماء العراقيين اختلطت جميعها في الدفاع عن العراق

اخبار مصر

المؤتمر العالمى لاكتشاف الأنسولين: 48% نسب الاستعداد للإصابة بالسكرى بين شباب الجامعات

اخر الاخبار

ابنة الفنان المصري “سامي العدل” تعمل على عربة مأكولات – فيديو

اخر الاخبار

فوائد خارقة لقشور الموز تدفعك للاحتفاظ بها

اخر الاخبار

 بمشاركة زوجها ..  المغربية سارة أستيري تصدر أول عمل  غنائي

اخبار العراق

رفع التجاوزات عن باب الطلسم الاثري

اخبار العراق

العثور على عدد كبير من الصواريخ وقنابر الهاون في العمارة

اخر الاخبار

مي العيدان ترفع قضية على إعلامي مصري شهير

اخر الاخبار

ما هو الزيت الأفضل لقلي البيض؟