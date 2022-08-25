إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis تتخطى حاجز الـ 270 مليونا دولار

المستقلة /- وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis إلى 270 مليونا و 653 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضي.

وانقسمت الإيرادات بين 144مليونا و853 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و125مليونا و800 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم من إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف المغني الشهير ونال نصف أرباح نجاحاته.

كتب الفيلم لورمان وكريج بيرس، وتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الذي امتد لأكثر من 20 عاما، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة.

وحقق فيلم Elvis ثاني أعلى سيرة ذاتية للموسيقيين في التاريخ ، بعد بوهيميان رابسودي، الفيلم الذي تم إصداره في عام 2018، ويحكي قصة حياة فريدي ميركوري، الرجل الموهوب للغاية في فرقة الروك Queen، وحصل رامي مالك على جائزة الأوسكار عن دوره في الفيلم.

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