إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis تتخطى حاجز الـ 286 مليونا دولار

المستقلة/- يواصل فيلم السيرة الذاتية Elvis تحقيق الإيرادات فى شباك السينما العالمية منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، حيث وصلت الإيرادات إلى 286 مليونًا و3 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 151 مليونا و3 آلاف دولار بدور العرض الأمريكية، و135 مليون دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركرالرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلرشخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب بملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 مؤخرًا.

الفيلم الذى كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق فى العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلى وباركر الغامض، الذى امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة.

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