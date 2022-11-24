إيرادات تطبيق زووم بأقل مستوياتها على الإطلاق

المستقلة /- أعلنت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية «زووم» تراجع معدل نمو إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي لأقل مستوياته في تاريخ الشركة على خلفية تزايد المصاعب التي تواجهها الشركة في أعقاب الطفرة التي سجلتها أثناء جائحة فيروس كورونا وتوسع الشركات والمستخدمين في الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تطبيقات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت خلال الجائحة، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 أكتوبر الماضي بنسبة 5% سنوياً إلى 1.1 مليار دولار، بحسب بيان موجه من الشركة بعد انتهاء التعاملات في البورصة الأمريكية أمس، وبدأ استخدام منصة زووم لمؤتمرات الفيديو على نطاق واسع وبشكل مفاجئ خلال جائحة كورونا مع اضطرار الناس حول العالم إلى البقاء في منازلهم.

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