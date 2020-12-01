إيرادات العراق تتخطى 3 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

المستقلة /… أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان “كمية الصادرات بحسب الاحصائية الاولية من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط سومو بلغت (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت (3) مليارات و(394) مليونا و (988 ) الف دولار “.

و حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” والتي بلغت اكثر من81 مليون برميل وبإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (78) مليونا و(190) الفا و (444) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الفا و(763) برميلا” .

واشارت الى ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و( 709) آلاف برميل”، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا “. (النهاية)