إيبرا ودجلة يحتفيان بالاسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية

المستقلة/- أقامت جمعية العلاقات العامة العراقية ومؤسسة دجلة للثقافة والفنون، جلسة حوارية بعنوان: (تعزيز الثقة في إطار الدراية الإعلامية والمعلوماتية)، بمناسبة: “الاسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ٢٤-٣١ “اليوم الجمعة ١٠/٢٨/ ٢٠٢٢،

ركزت الجلسة على المسائل المتعلقة بالثقة والتضامن في ما يخص الناس ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

كما سلطت الضوء على الإجراءات الواعدة التي اتُخدت في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية خلال العام الماضي، ويبين كيفية اسهام تلك الدراية في تعزيز الثقة والتصدي لعواقب غيابها.

وشارك في تقديم محاور الجلسة الدكتورة سهاد عادل القيسي، استاذة العلاقات العامة والإعلام في كلية الآداب-الجامعة المستنصرية، والدكتورة حنان حيدر البحراني، أستاذة الإعلام في جامعة الإمام جعفر الصادق(ع)، والدكتور نزار عبد الغفار السامرائي، أستاذ الصحافة في كلية الاسراء الجامعة، والدكتور محمد وليد صالح، أستاذ الإعلام في كلية الآداب-جامعة بغداد، وإدارة الجلسة: د. محمد جبار الكريزي- رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية.