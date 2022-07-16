إيبرا تحتفي باليوم العالمي للعلاقات العامة بدورته الثانية

بمشاركة عربية واجنبية

المستقلة/- احتفت جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا باليوم العالمي للعلاقات العامة لدورته الثانية كمبادرة أممية لهذا الحدث الاتصالي اشترك فيه أساتذة وباحثين مختصين من دول عربية وأجنبية وذلك يوم السبت 16/ 7/ 2022.

ويأتي هذا الاحتفاء استناداً إلى قيام الأمم المتحدة برعاية أيام عالمية عدة للفعاليات الاتصالية والإعلامية في مختلف دول العالم، بهدف التعريف بأهمية العلاقات العامة وأساليب ممارستها التي تعتمد على منظومة مفاهيم منها الشفافية وتحسين الصورة وبنائها والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن استدامة عمل الوسائط الاتصالية الرقمية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات التجارية والقنوات الإعلامية لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء السلام والحد من الصراع ومساعدة المجتمع اثناء الأزمات وتوسيع قنوات التواصل بين الشعوب.

وقد ألقيت في الاحتفالية كلمات خاصة بالمناسبة باللغات الست المعتمدة وهي (العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والاسبانية) بالتزامن مع ميلاد الكاتب والصحافي الأمريكي (ايفي لي) مؤسس العلاقات العامة الحديثة بوصفها تواصل ومسؤولية.

يذكر أن جمعية العلاقات العامة العراقية/ايبرا قدمت العام الماضي اقتراحا للمؤسسات الدولية عبر القنوات الرسمية للاحتفاء باليوم العالمي للعلاقات العامة، وقد حضي المقترح بدعم ومباركة المختصين والجمعيات في مختلف دول العالم.

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