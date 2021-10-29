إيبرا تحتفي بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية

المستقلة/احتفت جمعية العلاقات العامة العراقية/ إيبرا، اليوم الجمعة، بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان (التواصل العالمي في خدمة الإنسانية) بالتعاون مع المركز الثقافي البغدادي، بحضور عدد من الباحثين والإعلاميين .

وتأتي هذه الإحتفالية لتسليط الضوء على مسارات الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية عبر الصحافة، والتضليل الإعلامي الرقمي في مقابلة متضادّة، والتربية الإعلامية الرقمية وبناء التماسك المجتمعي.

وتضمن الاحتفالية عدد من الأوراق المتعلقة بالمناسبة قدمها الدكتور محمد جبار الگريزي، والدكتور محمد وليد صالح، والدكتور عراك غانم محمد، والصحفي صلاح شمشير.

وشهدت الاحتفالية تفاعلا من الحاضرين الذي أبدوا ملحوظاتهم وتعقيباتهم التي أسهمت في إغناء الندوة واتساع أفقها.