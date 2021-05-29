إنقلاب سفينة شحن في اسبانيا

المستقلة /- في حادثة تعد من النادر حدوثها على مستوى العالم، انقلبت سفينة شحن مساء الجمعة في ميناء مدينة كاستيليون دي لا بلانا الإسبانية، نتج عنه 3 اصابات فيما فقد شخصان على اثر الحادث.

وجاء في بيان صدر عن الميناء ونشر على صفحته في “تويتر”: “انقلبت سفينة “Nazmuye Ana” مع 9 أفراد من الطاقم على متنها… في ميناء كاستيليونا أثناء أعمال تحميل الحاويات”. وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم مواطنان إسبانيان، وفقدان اثنين.

وتابع أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، دون تقديم أي تقاصيل أخرى بشأن الحادث ومعلومات حول أسباب وقوعه.

من جانبها قالت وكالة “EFE” إن السفينة المنكوبة كانت تبحر تحت علم بنما.

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