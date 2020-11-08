إنقاذ فتاتين من الابتزاز الإلكتروني واعتقال المبتزين بكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاحد ، عن تمكن قسم الشعبة المجتمعية في القيادة إنقاذ فتاتين من الابتزاز الالكتروني واعتقال مبتزين أثنين في حادثين منفصلين .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد ” ورود مناشدتين منفصلتين للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني ، حول تعرض فتاتين لحالتي ابتزاز إلكتروني من قبل شخصين قاما بتهديدهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة “.

وأوضح تمكنت مفارز شعبة الشرطة المجتمعية بكربلاء المقدسة التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية من إنقاذ فتاتين من الابتزاز الإلكتروني واعتقال المبتزين “.

واضاف إن “المعتقلين اعترفوا بجريمتيهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية اللازمة ” .