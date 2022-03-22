إنفصال حسام جنيد وإمارات رزق

المستقلة /- اكد الإعلامي السوري يامن ديب إنفصال كل من ​حسام جنيد​ وإمارات رزق مجدداً، حيث يعد ديب صديقاً مقرباً من الثنائي.

وقال يامن ديب أنه تواصل مع إمارات رزق وأكدت له الانفصال بشكل نهائي وأنها غير مستعدة للعودة لحسام جنيد له مرة آخرى وفق حديثها، وفقا لموقع الفن.

وجاء تواصل ديب مع رزق على خلفية منشور كتبته الأخيرة عبر صفحتها قالت فيه: “قضيت عمري كله وأنا أشعر دائماً بأن علي أن أغادر”، مما أثار التكهنات والشكوك لدى المتابعين حول إنفصالها أو اعتزالها.

وبالرغم أن حسام جنيد ظهر منذ أيام في لقاء اذاعي ضمن برنامج حوار (VIP) أكد من خلاله محبته لزوجته أم وطن، إلا أن الأخيرة فضحت الأمر وأوضحت أن انفصالهما تم منذ قرابة شهر ونصف حسب تعبيرها، دون أن تكشف سبب عدم اعلانهما الانفصال للعلن في وقت سابق.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي ينفصل بها الثنائي، حيث سبق وانفصلا لعدة مرات وانتهى الأمر بينهما بالصلح.

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