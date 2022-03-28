إنطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار

المستقلة/- برعاية هيئة إستثمار بغداد أنطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات ( معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار ) بدورته الأولى على أرض معرض بغداد الدولي وللفترة من (٢٨_٣١ /٢٠٢٢/٣ ) بمشاركة واسعة لعدد من الشركات المختصة بمجال الإعمار والإستثمار و بتنظيم شركة ( مجد الأعمال لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية .

وأشار رئيس الهيئة حيدر الأنصاري في كلمة القاها امام مؤتمر أُقيم على هامش المعرض الى أن المعرض يوفر فرصة ملائمة وحقيقية لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية وإستقطاب الخبرات منها، و التعرف على أخر ما توصل اليه القطاع الإستثماري من تطور  بغية الإستفادة منه في تحقيق أهداف الإستثمار والوصول الى التنمية الإقتصادية الشاملة  .

وعقب جولته بين أروقة المعرض أكد الأنصاري بان رعاية الهيئة لهذا النشاط جاء لأهميته كوجهة جاذبة للإستثمار لاسيما للقطاع السكني الذي يشهد اليوم إرتفاعاً ملموساً في عدد مشاريعه الممنوحة إجازة من قبل الهيئة مع التوقع بإستمرار نمو هذا القطاع خلال الفترات المقبلة .

وأوضح إن إقامة هذه الفعاليات والنشاطات تأتي إنسجاماً مع توجهات الحكومة العراقية و الجهود الكبيرة المبذولة من قبلها لمد جسور التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم في ظل مرحلة الإعمار والبناء التي يعيشها العراق حالياً والتي سيكون لها بالغ الأثر على إقتصاد بلدنا بشكل عام والعاصمة بغداد بشكل خاص .

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