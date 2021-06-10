إنشاء مدينة  معارض سيارات بكلفة تجاوزت 11 مليون دولار في كربلاء

 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة استثمار كربلاء ، اليوم الخميس ، عن منح إجازة استثمارية الى شركة عراق الطاقة للمقاولات لإنشاء مدينة معارض السيارات النموذجية  في المحافظة بكلفة تجاوزت 11 مليون دولار .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــــ( المستقلة ) إن “المشروع ينفذ على مساحة 15 دونم ويقع منطقة الملحق 3 كم وسط المدينة يشمل 45 معرض تجاري وملحقات تجارية وخدمية أخرى “.

وأضاف إن “المشروع يهدف الى تطوير القطاع الخدمي في المحافظة ، وكذلك  يسهم توفير 450 فرصة عمل “.

 

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