إنشاء مدينة  معارض سيارات بكلفة تجاوزت 11 مليون دولار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة استثمار كربلاء ، اليوم الخميس ، عن منح إجازة استثمارية الى شركة عراق الطاقة للمقاولات لإنشاء مدينة معارض السيارات النموذجية في المحافظة بكلفة تجاوزت 11 مليون دولار .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــــ( المستقلة ) إن “المشروع ينفذ على مساحة 15 دونم ويقع منطقة الملحق 3 كم وسط المدينة يشمل 45 معرض تجاري وملحقات تجارية وخدمية أخرى “.

وأضاف إن “المشروع يهدف الى تطوير القطاع الخدمي في المحافظة ، وكذلك يسهم توفير 450 فرصة عمل “.