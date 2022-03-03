إنشاء ساتر أمني على الشريط الحدودي بين ميسان و ايران

إنشاء ساتر أمني على الشريط الحدودي بين ميسان و ايران للحد من حالات التهريب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت الحكومة المحلية في ميسان، الخميس، عن عزمها انشاء ساتر ترابي أمني على الشريط الحدودي مع ايران

وقال معاون المحافظ الامني قاسم عيسى ان الحكومة المحلية في ميسان تسلمت كتابا بالمباشرة خلال الأسابيع المقبلة بإنشاء ساتر ترابي أمني على الشريط الحدودي بمسافة أكثر من 20 كم2 ضمن الشريط الحدودي شرق محافظة ميسان.

وأشار الى ان الحكومة المحلية خاطبت رئيس الوزراء بهذا الصدد وهناك لجان تعمل عليه، منوها الى ان ” العمل بهذا الساتر الامني سيبدء في الايام المقبلة”.

ولفت عيسى الى انه من المؤمل أن يحد هذا الساتر من حركة المهربين وضبط أمن الحدود.

يذكر ان المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم اعلن في وقت سابق بان “مجلس الوزراء قرر إنشاء الساتر في قاطع هور الحويزة بمحافظة ميسان على الحدود العراقية الإيرانية”.

وأوضح ناظم أن “عدداً من المخافر الحدودية ستنصب على الساتر وأن الهدف الاساسي من تشييده هو الحد من حركة مهربي المخدرات والمجرمين بين البلدين”، موكدا بأن “الإيرانيين لديهم ساتر مشابه في الجانب المقابل من الحدود”.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات ميسان عن إجراء جولة استطلاعية عبر المروحيات شملت عدد من القرى المترامية الواقعة بجوار الشريط الحدودي ضمن ناحية العزير وقضاء قلعة صالح جنوبي شرق المحافظة بهدف تعزيز الخطة الأمنية والوقوف على المكامن التي يتخذها المهربين للقيام بجرائمهم.